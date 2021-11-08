Во Внуково задержали двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина
Мужчины уже были судимы. Ранее они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.
Фото © ФТС РФ
В московском аэропорту Внуково таможенники задержали двоих россиян, которые пытались провезти в страну 961 грамм кокаина в желудке. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
Уточняется, что мужчины летели рейсом Стамбул — Москва. Они были задержаны во время проведения таможенного контроля пассажиров. Мужчинам сделали рентген, и не зря. Снимок показал, что в брюшной полости есть посторонние предметы.
"Из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведённый таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин", — говорится в сообщении службы.
По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела по статье "Контрабанда наркотических веществ". Также стало известно, что задержанные имеют судимости, они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.
Ранее иностранец пытался провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток. Запрещённые вещества мужчина вёз в чемодане по поручению своих земляков — организаторов наркобизнеса.
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