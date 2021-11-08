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Во Внуково задержали двоих россиян, проглотивших почти килограмм кокаина

Мужчины уже были судимы. Ранее они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.

8 ноября, 09:25

Фото © ФТС РФ

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали двоих россиян, которые пытались провезти в страну 961 грамм кокаина в желудке. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что мужчины летели рейсом Стамбул — Москва. Они были задержаны во время проведения таможенного контроля пассажиров. Мужчинам сделали рентген, и не зря. Снимок показал, что в брюшной полости есть посторонние предметы.

"Из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведённый таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин",говорится в сообщении службы.

По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела по статье "Контрабанда наркотических веществ". Также стало известно, что задержанные имеют судимости, они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.

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Ранее иностранец пытался провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток. Запрещённые вещества мужчина вёз в чемодане по поручению своих земляков — организаторов наркобизнеса.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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