"Нарушил табу между разведчиками": Осуждённый за шпионаж Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ
Адвокат утверждает, что информация, которая интересовала его подзащитного, касалась несуществующих лиц.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж, пытался также получить сведения о тех, кто обучается в вузе ФСБ. Об этом заявил прокурор Сергей Лукоянов на заседании суда в Нижнем Новгороде.
"Он, являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности", — сказал он, не уточнив названия и места дислокации учебного заведения.
Таким образом, Уилан нарушил "определённые табу между разведчиками" — не трогать учащихся так называемых спецучреждений. Согласно этой договорённости, российские спецслужбы "не замечают американских, а они не замечают наших". При этом адвокат Уилана Владимир Жеребёнков, говорит, что нигде нет данных о попытках его подзащитного просить сведения о конкретных лицах.
"Его вели не один год. И более того, там абитуриенты, которых в природе не существует. Это в рамках оперативного эксперимента... Там фейковая информация... Объективно, он никакого вреда России причинить не мог", — утверждает Жеребёнков.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
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