Гражданин США Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж, пытался также получить сведения о тех, кто обучается в вузе ФСБ. Об этом заявил прокурор Сергей Лукоянов на заседании суда в Нижнем Новгороде.

"Он, являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности", — сказал он, не уточнив названия и места дислокации учебного заведения.

Таким образом, Уилан нарушил "определённые табу между разведчиками" — не трогать учащихся так называемых спецучреждений. Согласно этой договорённости, российские спецслужбы "не замечают американских, а они не замечают наших". При этом адвокат Уилана Владимир Жеребёнков, говорит, что нигде нет данных о попытках его подзащитного просить сведения о конкретных лицах.