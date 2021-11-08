Кремль отметил необходимость терпеливо ждать одобрения "Северного потока – 2"
Сейчас соответствующая заявка рассматривается немецким регулятором. Процесс должен занять не более четырёх месяцев.
Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer
Пока никакого прогресса в сертификации "Северного потока – 2" со стороны Евросоюза нет, поэтому всё, что остаётся в данной ситуации, — это терпеливо ждать. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, на это (сертификацию газопровода. — Прим. Лайфа) потребуется определённое время и здесь главное, что называется, терпеливо ждать", — сказал он.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
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