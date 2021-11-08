Кремль отметил необходимость терпеливо ждать одобрения "Северного потока – 2"

Пока никакого прогресса в сертификации "Северного потока – 2" со стороны Евросоюза нет, поэтому всё, что остаётся в данной ситуации, — это терпеливо ждать. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.