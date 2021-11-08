Колонна из сотен отчаявшихся мигрантов выдвинулась из Белоруссии к польской границе

Колонна из сотен мигрантов отправилась на границу Белоруссии и Польши. Видео © Telegram / mobrep

Очевидцы сняли огромную колонну мигрантов, которые направились из Белоруссии к границе с Евросоюзом. Видео опубликовал телеграм-канал "Мобильный репортёр".

По приблизительным оценкам, иностранцев больше тысячи. Все они прямо по проезжей части направляются в сторону Польши. Имеются ли у них при себе необходимые для пересечения границы документы, неизвестно. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в действиях нелегалов виновата Варшава.

"На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали", — говорится в сообщении ведомства.