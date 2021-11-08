Директора мясокомбината обвинили в подмене говядины в сухпайках для Минобороны

Гендиректору Барышского мясокомбината Александру Котлинскому предъявили окончательное обвинение по делу о подмене говядины в сухпайках для Минобороны и Росгвардии. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По версии следствия, в 2015 году мясокомбинат подменил говядину крахмалом и дешёвым мясом курицы в индивидуальных рационах питания (ИРП). В результате чего содержание мяса в 1,2 миллиона сухпайков составило лишь 4% вместо 37%. Предполагается, что производители намеренно подменяли продукты, чтобы снизить реальную стоимость армейского рациона. Ущерб от действий мясокомбината оценивается в 220 миллионов рублей. Гендиректору Котлинскому предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Свою вину фигурант не признаёт.