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Директора мясокомбината обвинили в подмене говядины в сухпайках для Минобороны

По данным следствия, общий ущерб от действий производителя составил 220 миллионов рублей.

8 ноября, 09:51
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%91%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%9C_%D0%9F%D0%B0%D0%B5%D0%BA_%D0%A7%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Гендиректору Барышского мясокомбината Александру Котлинскому предъявили окончательное обвинение по делу о подмене говядины в сухпайках для Минобороны и Росгвардии. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По версии следствия, в 2015 году мясокомбинат подменил говядину крахмалом и дешёвым мясом курицы в индивидуальных рационах питания (ИРП). В результате чего содержание мяса в 1,2 миллиона сухпайков составило лишь 4% вместо 37%. Предполагается, что производители намеренно подменяли продукты, чтобы снизить реальную стоимость армейского рациона. Ущерб от действий мясокомбината оценивается в 220 миллионов рублей. Гендиректору Котлинскому предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Свою вину фигурант не признаёт.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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