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Песков не увидел национальной подоплёки в резонансных массовых драках в Москве

Он подчеркнул, что все стороны конфликта в любом случае являются гражданами России.

8 ноября, 09:59
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Кремль не видит какого-либо национального подтекста в двух резонансных конфликтах, которые произошли в Москве в октябре и ноябре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать случаи с избиением мужчины в метро и нападением на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках.

"Никакой национальной подоплёки здесь нет и быть не может. Все — граждане России", коротко ответил представитель Кремля.

Песков — о резонансном избиении в метро: Это подонки и хулиганы

Песков — о резонансном избиении в метро: Это подонки и хулиганы

Как сообщал ранее Лайф, четверо парней напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком вечером 4 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, однако затем было решено переквалифицировать статью на более тяжкую. В результате суд арестовал всех обвиняемых в нападении, однако молодые люди вину в покушении на убийство не признали и назвали случившееся бытовым конфликтом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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