Песков не увидел национальной подоплёки в резонансных массовых драках в Москве
Он подчеркнул, что все стороны конфликта в любом случае являются гражданами России.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Кремль не видит какого-либо национального подтекста в двух резонансных конфликтах, которые произошли в Москве в октябре и ноябре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать случаи с избиением мужчины в метро и нападением на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках.
"Никакой национальной подоплёки здесь нет и быть не может. Все — граждане России", — коротко ответил представитель Кремля.
Как сообщал ранее Лайф, четверо парней напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком вечером 4 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, однако затем было решено переквалифицировать статью на более тяжкую. В результате суд арестовал всех обвиняемых в нападении, однако молодые люди вину в покушении на убийство не признали и назвали случившееся бытовым конфликтом.
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