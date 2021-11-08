Песков не увидел национальной подоплёки в резонансных массовых драках в Москве

Кремль не видит какого-либо национального подтекста в двух резонансных конфликтах, которые произошли в Москве в октябре и ноябре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать случаи с избиением мужчины в метро и нападением на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках.