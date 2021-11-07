Суд арестовал всех обвиняемых в нападении на отца с ребёнком в Новой Москве

Суд избрал в отношении ещё трёх обвиняемых в покушении на убийство отца с ребёнком в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу. За решёткой молодые люди, которым 17, 18 и 21 год, пробудут до начала 2022 года, сообщили в прокуратуре столицы.