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Суд арестовал всех обвиняемых в нападении на отца с ребёнком в Новой Москве

Молодые люди вину в покушении на убийство не признают. Они называют случившееся бытовым конфликтом.

7 ноября, 16:35

Кадр из видео © Пресс-служба Щербинского районного суда города Москвы

Видео © Пресс-служба Щербинского районного суда города Москвы

Суд избрал в отношении ещё трёх обвиняемых в покушении на убийство отца с ребёнком в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу. За решёткой молодые люди, которым 17, 18 и 21 год, пробудут до начала 2022 года, сообщили в прокуратуре столицы.

"Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемых под стражей до 05.01.2022 года", — сказали в ходе заседания суда.

Суд арестовал одного из нападавших на отца с ребёнком в Новой Москве

Суд арестовал одного из нападавших на отца с ребёнком в Новой Москве

Как сообщал ранее Лайф, четверо парней напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком вечером 4 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, однако затем было решено переквалифицировать статью на более тяжкую.

Ножа не было: Избившие отца с ребёнком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

Ножа не было: Избившие отца с ребёнком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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