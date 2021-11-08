Десятки родителей вышли к мэрии Екатеринбурга из-за перевода школьников на дистант

Видео © ВКонтакте / [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Жители Екатеринбурга вышли на акцию перед администрацией города, чтобы высказать своё недовольство переводом школьников на дистанционное обучение. Родители возмущены тем, что их никто не проинформировал и не дал права выбора.

"Детей наших высадили с 8-го, с сегодняшнего дня, на дистанционное обучение. Но, согласно Федеральному закону об образовании [2 пункт 16 статьи], каждый директор каждой школы обязан проинформировать родителей в письменном виде, что дети переводятся на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Нам никому из присутствующих здесь не было разъяснено это положение закона", — сказала журналистам одна из участниц акции.

Как пишет портал URA.ru, вскоре к екатеринбуржцам вышел начальник городского Департамента образования Константин Шевченко и уточнил, что мэрия рекомендует школам организовать смешанное обучение и вывести часть детей в классы. По его словам, каждая школа и каждый детсад — это отдельное юридическое лицо, которое вправе самостоятельно принимать решение о переводе детей на дистант, но на основании рекомендаций мэрии.

Позднее от городской администрации последовал ещё один ответ, в котором говорилось, что директорам школ рекомендовано обеспечить консультирование учеников и их родителей по вопросам осуществления образовательного процесса.