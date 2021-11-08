Литва из-за колонны мигрантов направила войска к границе с Белоруссией
Ранее в полную боевую готовность была приведена также польская армия, на границе с которой находятся сотни нелегалов.
Фото © EPA / ТАСС / VALDA KALNINA
Литва направила к границе с Польшей и Белоруссией войска для контроля ситуации с мигрантами. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Министр также подняла вопрос о введении режима чрезвычайного положения в стране, как это ранее сделали власти Латвии и Польши.
Сегодня утром стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурят более 12 тысяч польских солдат.
Ситуация с наплывом мигрантов у границ Евросоюза обострилась ещё летом. В Белоруссии происходящее назвали гуманитарной катастрофой, а также обвинили Литву в попытках "выдавить" обратно беженцев, попавших на территорию страны с соседней республики. Тем временем Латвия и Польша ввели режим ЧС в приграничных с Белоруссией районах.
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