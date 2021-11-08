Сотни человек у границы: Минобороны Польши с высоты птичьего полёта показало колонну мигрантов
В армии объявлена полная боевая готовность, на границе дежурят более 12 тысяч польских солдат.
Кадр из видео © Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej
Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Министерство обороны Польши опубликовало видео с колонной из сотен мигрантов, которые движутся из Белоруссии к польской границе. По данным ведомства, сейчас группа нелегалов находится в окрестностях пункта пропуска Кузница.
Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе дежурят более 12 тысяч польских солдат. Кроме того, в связи с этой ситуацией власти страны собирают заседание штаба антикризисного управления.
При этом белорусские пограничники сообщили Sputnik, что вся группа людей уже перешла на территорию Польши, оцепление было снято.
Напомним, ранее очевидцы сняли гигантскую колонну из сотен мигрантов, которые направились на белорусско-польскую границу. По приблизительным оценкам, иностранцев больше тысячи. Все они прямо по проезжей части шли в сторону Польши. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в действиях нелегалов виновата Варшава.
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