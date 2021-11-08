Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Министерство обороны Польши опубликовало видео с колонной из сотен мигрантов, которые движутся из Белоруссии к польской границе. По данным ведомства, сейчас группа нелегалов находится в окрестностях пункта пропуска Кузница.

Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе дежурят более 12 тысяч польских солдат. Кроме того, в связи с этой ситуацией власти страны собирают заседание штаба антикризисного управления.

При этом белорусские пограничники сообщили Sputnik, что вся группа людей уже перешла на территорию Польши, оцепление было снято.