В Подмосковье подросток на машине отца сбил женщину с ребёнком

В Подмосковье 16-летний подросток на машине отца сбил женщину с ребёнком. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло в посёлке Дрожжино, что к югу от столицы. Автомобиль Volkswagen Touareg двигался по Новому шоссе, когда на его пути появились пешеходы. В результате под колёсами оказались 31-летняя женщина и её 12-летний сын. Мальчика увезли в больницу, его мать от госпитализации отказалась. Также повреждения получила иномарка BMW, в которую, по всей видимости, врезался кроссовер.

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По данным Лайфа, подросток, устроивший аварию, был в машине не один. Вместе с другом они бросили автомобиль на месте ДТП и убежали. Позже виновника задержали по месту проживания владельца авто. Отец парня, на которого оформлен кроссовер, находится за границей. Сам подросток признался, что часто катался на родительской машине и уже насобирал несколько штрафов за превышение.