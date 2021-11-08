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Настоятелю храма в ЕАО дали 18 лет колонии за растление более 50 мальчиков

Обращение на священнослужителя поступило в прокуратуру ещё в 2019 году. Работу с послушниками Спиридон вёл с 2007-го.

8 ноября, 11:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Настоятель храма пророка Илии в селе Амурзет в Еврейской автономной области иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) и звонарь Сергей Моос признаны виновными в растлении 53 мальчиков за 12 лет. Как сообщает региональная прокуратура, их приговорили к 18 и 12 годам строгого режима соответственно.

"Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет с ограничением свободы на два года. Звонаря — к 12 годам колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью семь лет и ограничением свободы на два года", рассказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что у настоятеля храма за 12 лет насчитан 51 эпизод, а у звонаря — пять, два из которых совершены совместно с иеромонахом. Как отметили в надзорном ведомстве, подсудимые вину признали частично. Гособвинение по уголовному делу представило достаточно доказательств, подтверждающих предъявленное им обвинение.

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Напомним, в ноябре 2019 года иеромонах Спиридон был арестован на два месяца по подозрению в растлении малолетних. После обыска у священника была изъята коллекция "предметов далеко не духовного предназначения". Также выяснилось, что соучастником священнослужителя был звонарь Сергей Моос.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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