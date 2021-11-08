Политолог предложил Тихановской встать грудью на защиту Польши от мигрантов
Собеседник Лайфа считает, что ситуация с нелегалами может стать проверкой договороспособности и дипломатического искусства для всех заинтересованных сторон.
Фото © Facebook.com / Светлана Тихановская
Миграционный кризис, который обострился на границе Польши и Белоруссии, всё ещё можно решить путём переговоров. Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Правда, по словам собеседника Лайфа, не признавая белорусские выборы 2020 года, Европа расположила к себе лишь беспомощную в этой ситуации беглую оппозиционерку Светлану Тихановскую.
"Этот кризис назревает давно, он связан с взаимоотношениями между Белоруссией и Польшей, а также странами Балтии. И, я думаю, он может разрешиться, если стороны вступят в переговоры. Польская сторона и страны Балтии не хотят вступить в переговоры с руководством Беларуси, не признавая его. Ну пусть тогда они ведут переговоры с Тихановской и договариваются, чтобы она своей грудью остановила этих мигрантов", — предложил собеседник Лайфа.
Жарихин отметил, что таким наглядным, но "не самым цивилизованным" способом Александр Лукашенко показал европейцам, кто на самом деле контролирует обстановку в Беларуси.
"А они этот очевидный факт признавать не хотят, поэтому строят заборы, вместо того чтобы договориться", — заключил эксперт.
Напомним, ранее очевидцы сняли гигантскую колонну из сотен мигрантов, которые направились на белорусско-польскую границу. По приблизительным оценкам, иностранцев больше тысячи. Все они прямо по проезжей части шли в сторону Польши.
Обстановка с мигрантами накаляется и в других районах. Литва даже решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания нелегалов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано более четырёх тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. В связи с миграционным кризисом в стране даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Посольство России в Литве подчёркивало полную безосновательность и голословность обвинений в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории Белоруссии.
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