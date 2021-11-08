Политолог предложил Тихановской встать грудью на защиту Польши от мигрантов

Миграционный кризис, который обострился на границе Польши и Белоруссии, всё ещё можно решить путём переговоров. Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Правда, по словам собеседника Лайфа, не признавая белорусские выборы 2020 года, Европа расположила к себе лишь беспомощную в этой ситуации беглую оппозиционерку Светлану Тихановскую.

"Этот кризис назревает давно, он связан с взаимоотношениями между Белоруссией и Польшей, а также странами Балтии. И, я думаю, он может разрешиться, если стороны вступят в переговоры. Польская сторона и страны Балтии не хотят вступить в переговоры с руководством Беларуси, не признавая его. Ну пусть тогда они ведут переговоры с Тихановской и договариваются, чтобы она своей грудью остановила этих мигрантов", — предложил собеседник Лайфа.

Жарихин отметил, что таким наглядным, но "не самым цивилизованным" способом Александр Лукашенко показал европейцам, кто на самом деле контролирует обстановку в Беларуси.

"А они этот очевидный факт признавать не хотят, поэтому строят заборы, вместо того чтобы договориться", — заключил эксперт.

Напомним, ранее очевидцы сняли гигантскую колонну из сотен мигрантов, которые направились на белорусско-польскую границу. По приблизительным оценкам, иностранцев больше тысячи. Все они прямо по проезжей части шли в сторону Польши.