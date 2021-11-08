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Зеленский озадачил украинцев, резко поседев за несколько дней

Многим такая метаморфоза пришлась по вкусу, однако нашлись и те, кто пожалел лидера Незалежной.

8 ноября, 11:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zelenskiy_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал бурные обсуждения в Сети, опубликовав фотографию из спортзала, на которой в его волосах заметно несколько ярких белых прядей. Причём, судя по его странице в "Инстаграме", два дня назад этих "пёрышек" не было.

Пост моментально начал собирать комментарии. Одни пошутили, назвав его седые волосы "ценой президентства". Другие иронично предположили, что Зеленский "косплеит седовласого гетмана" — Петра Порошенко. Некоторые пожалели лидера Незалежной, заметив, что он "переработался бедный". Не остались в стороне даже депутаты Рады.

"Ой, не жалеет он себя. Столько работы, столько усилий! Вот результат пока только — седина", — прокомментировал фото нардеп Владимир Вятрович.

Было и много хвалебных оценок. Некоторые пользователи предположили, что волосы Зеленскому просто подкрасили специально для фото из спортзала.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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