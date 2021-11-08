В Подмосковье начнут искать нелегальные хостелы

В связи с участившимися сообщениями о массовых драках местных жителей с мигрантами в жилом секторе Подмосковья будет проведена проверка, в ходе которой установят официальные и нелегальные места проживания приезжих. Об этом сообщил начальник ГУ МВД РФ по Московской области России Виктор Пауков.

На заседании с губернатором Андреем Воробьёвым он также рассказал, что в одном из городских округов уже была проведена проверка. В результате чего было обнаружено семь хостелов, пять из которых работали незаконно.

"Больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведётся ни учёт оплаты, ни учёт, кто поселяется туда. Как правило, там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья", — сказал Пауков.

Несмотря на то что в драках участвуют местные жители и мигранты, ни в одном случае не подтвердился факт межэтнического конфликта, заметил начальник ГУ МВД РФ по Московской области.