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Учёные объяснили необходимость проводить вскрытие умерших от ковида

По их словам, сегодня многие медучреждения, которые этим занимались, закрыты.

8 ноября, 11:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вскрытие пациентов, которые скончались от последствий коронавирусной инфекции, помогло бы учёным узнать как можно больше о вирусе, а также подробнее изучить природу так называемого постковидного синдрома. Однако на сегодняшний день этим никто не занимается, а всего из пяти миллионов умерших на вскрытие были направлены несколько сотен, пишет Daily Mail.

Уточняется, что именно благодаря вскрытию учёные установили: коронавирус оказывает негативное влияние не только на дыхательные пути, но и на печень, мозг, сердце и другие органы. Однако сейчас многие учреждения, которые занимались этой процедурой, закрылись или перешли на новые технологии определения причин смерти.

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Специалисты уверены, что отказ от вскрытия пациентов с ковидом нанёс большой ущерб медицинской отрасли, поэтому Национальный институт здравоохранения США заявил о намерении выделить более миллиарда долларов на программу дополнительных вскрытий.

"Очень важно провести не одну тысячу вскрытий, чтобы составить общую картину. Это поможет выяснить, какое время действует CoViD-19, и наконец-то понять природу постковидного синдрома", — сказал глава отдела вирусного патогенеза и эволюции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, доктор Джеффри Таубенбергер.

Ранее Лайф писал, что учёные выявили способность коронавируса поражать нейроны мозга. Специалисты считают, что именно с этим связаны такие постковидные симптомы, как "туман в голове", проблемы с памятью, а также нарушения координации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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