Учёные объяснили необходимость проводить вскрытие умерших от ковида

Вскрытие пациентов, которые скончались от последствий коронавирусной инфекции, помогло бы учёным узнать как можно больше о вирусе, а также подробнее изучить природу так называемого постковидного синдрома. Однако на сегодняшний день этим никто не занимается, а всего из пяти миллионов умерших на вскрытие были направлены несколько сотен, пишет Daily Mail.

Уточняется, что именно благодаря вскрытию учёные установили: коронавирус оказывает негативное влияние не только на дыхательные пути, но и на печень, мозг, сердце и другие органы. Однако сейчас многие учреждения, которые занимались этой процедурой, закрылись или перешли на новые технологии определения причин смерти.

Специалисты уверены, что отказ от вскрытия пациентов с ковидом нанёс большой ущерб медицинской отрасли, поэтому Национальный институт здравоохранения США заявил о намерении выделить более миллиарда долларов на программу дополнительных вскрытий.

"Очень важно провести не одну тысячу вскрытий, чтобы составить общую картину. Это поможет выяснить, какое время действует CoViD-19, и наконец-то понять природу постковидного синдрома", — сказал глава отдела вирусного патогенеза и эволюции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, доктор Джеффри Таубенбергер.