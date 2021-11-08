Врач рассказал, что делать при недостаточном числе антител для защиты от "дельты"

Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал не бежать снова делать прививку россиян, у которых уровень антител ниже 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units). Именно это количество исследователи признали достаточным для полной защиты от дельта-штамма коронавируса.

"Когда появилась международная система нейтрализующей единицы, то были проведены работы, которые показали: чтобы защититься от первоначального штамма — "уханьского", достаточно было 150 антител. И, естественно, так как появился более активный и более заразный штамм, понятно, что титр нужен ещё выше. Большинство людей вырабатывают этот необходимый уровень (300 единиц) после вакцинации, особенно если человек вакцинировался и ревакцинировался", — сказал вирусолог в беседе с Лайфом.

Однако, по словам врача, если уровень ниже этого показателя, это не говорит о том, что человек заболеет. Согласно исследованиям, титр антител может снизиться, но качество их увеличится. Просто в данный момент медики могут оценить только количественный параметр, но сбрасывать со счетов качественный не следует.

"Это не означает, что человек, у которого 50 или 100 антител, будет болеть тяжело коронавирусом. У него может быть меньше антител, но они будут качественнее. И идти срочно ревакцинироваться не надо. Есть регламентируемые сроки, и раньше чем через полгода это не имеет смысла", — заключил инфекционист.