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Врач рассказал, что делать при недостаточном числе антител для защиты от "дельты"

Медики пока могут оценить только количественные характеристики, но есть и качественные показатели защитных частиц.

8 ноября, 10:52

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал не бежать снова делать прививку россиян, у которых уровень антител ниже 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units). Именно это количество исследователи признали достаточным для полной защиты от дельта-штамма коронавируса.

"Когда появилась международная система нейтрализующей единицы, то были проведены работы, которые показали: чтобы защититься от первоначального штамма — "уханьского", достаточно было 150 антител. И, естественно, так как появился более активный и более заразный штамм, понятно, что титр нужен ещё выше. Большинство людей вырабатывают этот необходимый уровень (300 единиц) после вакцинации, особенно если человек вакцинировался и ревакцинировался", — сказал вирусолог в беседе с Лайфом.

Однако, по словам врача, если уровень ниже этого показателя, это не говорит о том, что человек заболеет. Согласно исследованиям, титр антител может снизиться, но качество их увеличится. Просто в данный момент медики могут оценить только количественный параметр, но сбрасывать со счетов качественный не следует.

"Это не означает, что человек, у которого 50 или 100 антител, будет болеть тяжело коронавирусом. У него может быть меньше антител, но они будут качественнее. И идти срочно ревакцинироваться не надо. Есть регламентируемые сроки, и раньше чем через полгода это не имеет смысла", — заключил инфекционист.

Гинцбург назвал достаточный уровень антител для защиты от дельта-штамма ковида

Гинцбург назвал достаточный уровень антител для защиты от дельта-штамма ковида

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты". По его словам, поражённые "дельтой" заражают целые помещения, оставляя в них большую концентрацию вируса на несколько часов. Именно поэтому, предупреждает Крючков, необходимо особое внимание уделять проветриванию.

Учёные выяснили причину высокой заразности "дельты" по её изображению

Учёные выяснили причину высокой заразности "дельты" по её изображению

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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