Вирусолог отчитал россиян за беспокойство о сроках действия QR-кодов

Россиянам стоит переживать не из-за возможных сокращений сроков действия QR-кодов, а о коллективной борьбе с CоViD-19, заявил профессор вирусологии и главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что россиян последнее время слишком заботит вопрос о сроках действия QR-кодов, тогда как нужно переживать из-за низких темпов вакцинации в стране. По мнению вирусолога, на эпидемию можно повлиять, только совместно двигаясь к высокому проценту коллективного иммунитета.

"В последнее время вакцинация немного активизировалась, но всё равно, если она будет тянуться так же слабо, как сейчас, то эпидемия затянется на годы и мы будем жить с горой трупов", — заявил Альтштейн в беседе с "Газетой.ру".

По его оценке, сроки для повторной вакцинации в будущем могут измениться, но пока россиянам стоит делать прививку раз в полгода. Вирусолог при этом призвал сделать жизнь вакцинированных людей более удобной, а жизнь невакцинированных — менее удобной. Это будет стимулировать граждан к прививке, заключил Альтштейн.