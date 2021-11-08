Учёные разработали вакцину от ковида на основе антител альпака
Препарат можно хранить в течение семи дней при комнатной температуре, в то время как другие вакцины не могут похвастаться такой устойчивостью.
Фото © Pixabay
Учёные из Бостонской детской больницы разработали новую вакцину от коронавируса на основе антител альпака, которые ещё известны как нанотела. Достоинство нового препарата в том, что его проще производить, сообщает научный портал Medical Xpress.
"В отличие от нынешних вакцин от CoViD-19, новая конструкция полностью основана на белке, что облегчает производство на многих предприятиях. Она состоит из двух компонентов: антител, полученных из альпака, и части белка – шипа коронавируса, который связывается с рецепторами на клетках человека", — объясняется в статье.
Уточняется, что к нанотелу животного можно прикрепить белок-шип либо другие части вируса, то есть вакцину можно изменить для борьбы с новыми вариантами ковида. Исследования показали, что препарат с антителами альпака может оставаться стабильным и эффективным в течение семи дней при комнатной температуре, в то время как другие современные вакцины не могут похвастаться такой устойчивостью, их обязательно нужно хранить в холодильнике.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится. Министр добавил, что все эти вакцины делаются на платформе "Спутника V", который уже доказал свою безопасность и эффективность.
Комментариев: 0