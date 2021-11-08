В Подмосковье побит антирекорд по числу пациентов на ИВЛ

Сегодня в Подмосковье на ИВЛ находится 570 пациентов — это антирекорд. Такие данные привела министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на оперативном совещании у губернатора области.

"В настоящее время у нас 570 человек находится на ИВЛ. Это тоже, в принципе, антирекорд, у нас такого не было никогда", — сказала Стригункова.