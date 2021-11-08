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В Подмосковье побит антирекорд по числу пациентов на ИВЛ

Также в регионе побит рекорд за весь период пандемии по новым случаям коронавируса — за последние три дня каждые сутки фиксируют более трёх тысяч заболевших.

8 ноября, 11:10

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Сегодня в Подмосковье на ИВЛ находится 570 пациентов — это антирекорд. Такие данные привела министр здравоохранения региона Светлана Стригункова на оперативном совещании у губернатора области.

"В настоящее время у нас 570 человек находится на ИВЛ. Это тоже, в принципе, антирекорд, у нас такого не было никогда", сказала Стригункова.

Кроме того, в регионе побит рекорд за весь период пандемии по новым случаям коронавируса — за последние три дня каждые сутки фиксируют более трёх тысяч заболевших. Среднесуточная выявляемость за последнюю неделю выросла на 10%.

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В Подмосковье из-за ковида задействовали рекордное число аппаратов ИВЛ

Сегодня, 8 ноября, в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. А продлевается он в пяти регионах: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской областях. В Кремле призвали не судить раньше времени об эффективности "ковикул", результат будет виден через неделю.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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