Главу отдела ГИБДД под Красноярском сбил водитель без прав при осмотре места ДТП

В Красноярском крае молодой человек без водительских прав на ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу и сбил начальника районного отделения ГИБДД, когда тот осматривал место ДТП. Инцидент произошёл на участке трассы Красноярск — Енисейск.

"Полицейский находился на проезжей части слева по ходу движения транспортного средства, производя осмотр ранее произошедшего ДТП. После наезда на сотрудника водитель налетел на КамАЗ и съехал в кювет", — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением. Признаков алкогольного опьянения у 29-летнего виновника происшествия обнаружено не было. Все участники аварии были госпитализированы: автоинспектор попал в реанимацию, водителю и двум пассажирам назначили амбулаторное лечение.