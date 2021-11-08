Расшифрована умиляющая привычка собак наклонять голову при общении с хозяином

Почему собаки иногда поворачивают голову набок и как хозяину толковать этот сигнал, объяснили учёные из Венгрии. Согласно результатам исследования, которое опубликовано в журнале Animal Cognition, эта умиляющая привычка говорит о внимании и интересе к хозяину.

В эксперименте приняли участие около 40 собак. Владельцы учили своих питомцев названиям новых игрушек, а авторы работы анализировали рефлексы в виде наклонов головы питомца после просьбы хозяина принести определённую игрушку. Собаки, лучше запомнившие названия игрушек, наклоняли голову в 43% случаев во время выполнения задания. В связи с этим учёные сделали вывод, что наклон головы помогает собакам запоминать и понимать информацию.

"Наклон головы — это просто поведенческая привычка, которая указывает на то, что они внимательны и бдительны, в ответ на ваш голос", — объяснили исследователи.