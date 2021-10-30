Голодный пёс, облизывающий кухонную дверь, становится мемом

36-летняя Анна Данфорд из Плимута, Британия, — счастливая владелица двух сибирских хаски по кличке Мишка и Балу. Одна загадка мучила её последние два года — стёкла двери на кухню постоянно были в разводах. Девушка, возможно, так бы и не знала, в чём дело, если бы не её мама. Женщина приехала в гости и следила за собаками, когда Анна уехала по делам. В очередной раз накладывая питомцам корм, она решила запереться на кухне, чтобы псы не набросились на неё с едой.

Фото © Plymouth Herald / Anna Dunford

Когда вкусняшки были в мисках, мама Анны увидела, как псы выстроились в очередь перед дверью, а двухлетний Балу начал облизывать стёкла в двери. Не запечатлеть это было бы преступлением. Женщина была уверена, что если бы она не сделала эти фотографии, то ей бы никто не поверил. Уже совсем скоро Балу в таком интересном положении попался на глаза и самой хозяйке, а позже это стало его новой привычкой, сообщает Plymouth Herald.

Теперь это новая фишка Балу. Теперь он каждый раз облизывает стёкла, когда видит, что что-то происходит, и хочет войти, но его не пускают в комнату. <...> Это всегда забавляет наших гостей, которые в последнее время часто приходят в гости уже ради него. Он тот ещё персонаж. Будь он человеком, он бы точно звёзд с неба не хватал... Анна Данфорд

Фото © Plymouth Herald / Anna Dunford

Когда фотографии Балу появились в соцсетях, пользователи тут же поняли, что снимки собакена — отличный шаблон для мема. Так что не удивляйтесь, если встретите Балу в Сети. Вот как уже начали над ним шутить.

Фото © Medialeaks

Фото © Medialeaks