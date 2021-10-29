Новый претендент на звание мема-2021: У озадаченного кота за столом появился конкурент — кот падающий
Оригинальный снимок появился в соцсетях всего несколько дней назад.
Пользователь AKBrews опубликовал фотографию кота, падающего с табурета. Популярным твит не назовёшь, кадр оценило всего сто человек, но среди них оказался пользователь Reddit me_obviously, который и подарил фотографии все шансы стать популярным мемом. Напомним, что в случае с "озадаченным котом" всё тоже начиналось с "Твиттера".
Именно пользователи этой социальной сети в 2019 году объединили мем, который "завирусился" в Испании, с мемом, который был сделан на основе кадра из сериала "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз". Пользовательница под ником @lc28__made сделала коллаж и подписала его так: "Это я пришла пьяная с обеда и обвиняю моего кота в том, что он обнимается с другими людьми". Пост также не сразу стал "вирусным", но чуть позже подключились пользователи Reddit.
Фото © Reddit / Mavericks
Фото падающего кота на Reddit опубликовал Me_obviously в разделе "Битвы фотошопов". За несколько часов публикация набрала более 16 тыс. голосов, а комментарии под снимком заполнились десятками самых разных визуальных воплощений версии.
Фото © Reddit / V_LochNessLobster_V
"Это что, твой первый раз?"
Фото © Reddit / MommyMushroom
"О, нет, нет, НЕТ! Несите скотч!"
Фото © Reddit / xprmntng
"Спаси кота!"
Фото © Reddit / fedalvar
"Такое и в страшном сне не приснится!"
Фото © Reddit / tyranicaloverlord
"А ты ещё не хотел идти!"
Фото © Reddit / pikkl_rikk
"Такую режиссёрскую версию "Звонка" я бы точно посмотрел!"
Фото © Reddit / -doitforjohnny-
"Надо было оставаться дома!"
Фото © Reddit / PlatHavPro
"Хотел бы я посмотреть фильм о его становлении злодеем..."
Фото © Reddit / JOAT-JackOfAllTrades
"Я что, правда так выгляжу?"
Фото © Reddit / yourbodyisapoopgun
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