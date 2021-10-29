Пользователь AKBrews опубликовал фотографию кота, падающего с табурета. Популярным твит не назовёшь, кадр оценило всего сто человек, но среди них оказался пользователь Reddit me_obviously, который и подарил фотографии все шансы стать популярным мемом. Напомним, что в случае с "озадаченным котом" всё тоже начиналось с "Твиттера".

Фото © Twitter / AKBrews

Именно пользователи этой социальной сети в 2019 году объединили мем, который "завирусился" в Испании, с мемом, который был сделан на основе кадра из сериала "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз". Пользовательница под ником @lc28__made сделала коллаж и подписала его так: "Это я пришла пьяная с обеда и обвиняю моего кота в том, что он обнимается с другими людьми". Пост также не сразу стал "вирусным", но чуть позже подключились пользователи Reddit.

Фото © Reddit / Mavericks

Фото падающего кота на Reddit опубликовал Me_obviously в разделе "Битвы фотошопов". За несколько часов публикация набрала более 16 тыс. голосов, а комментарии под снимком заполнились десятками самых разных визуальных воплощений версии.

Фото © Reddit / V_LochNessLobster_V

"Это что, твой первый раз?"

Фото © Reddit / MommyMushroom

"О, нет, нет, НЕТ! Несите скотч!"

Фото © Reddit / xprmntng

"Спаси кота!"

Фото © Reddit / fedalvar

"Такое и в страшном сне не приснится!"

Фото © Reddit / tyranicaloverlord

"А ты ещё не хотел идти!"

Фото © Reddit / pikkl_rikk

"Такую режиссёрскую версию "Звонка" я бы точно посмотрел!"

Фото © Reddit / -doitforjohnny-

"Надо было оставаться дома!"

Фото © Reddit / PlatHavPro

"Хотел бы я посмотреть фильм о его становлении злодеем..."

Фото © Reddit / JOAT-JackOfAllTrades

"Я что, правда так выгляжу?"