Инста-модель устроила фотосессию, из-за которой была вынуждена удалить аккаунт в Instagram

Модель и блогер из Флориды, США, Джейн Ривера долго и упорно зарабатывала 80 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и 300 тысяч — в "Тиктоке". Девушка выкладывала фото в купальниках, видео из поездок и о моде, чем привлекала внимание пользователей Сети. Но новая попытка прославиться оказалась столь неудачной, что ей пришлось удалить свой аккаунт, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / jayne_riverra

Джейн поделилась с подписчиками горем — у неё умер отец-ветеран со множеством заслуг. "Бабочки улетают прочь. Спи спокойно, папочка, ты был моим лучшим другом. Твоя жизнь была прожита не зря", — подписала девушка восемь фото с похорон. Они попали в "Твиттер", и пользователи Сети сочли это лицемерием. Возмущённые посты набрали по 166 тысяч лайков, и Джейн получила такую ударную волну хейта, что ей пришлось сперва удалить публикацию, а после и вовсе избавиться от аккаунта в "Инстаграме".

Фото © Instagram / jayne_riverra

Её одноклассник Айзек Кастийо рассказал, что Джейн была весьма популярна в школе и городе, а её отца уважали, поэтому многие пришли на прощание. Но поведение девушки вызвало оторопь даже у её друзей, которые стали смущаться и перешёптываться во время съёмки. Сейчас модель завела новый аккаунт — уже с настройками приватности, только для самых близких.

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Фото © Instagram / jayne_riverra