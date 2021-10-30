От "секс-темницы" Фреда и Роуз Уэст до забитой трупами канализации Денниса Нильсена — маньяки всегда находили самые жуткие места, чтобы скрыть свои преступления. Но знаменитый "замок смерти" до сих пор вне конкуренции. Его построил житель Чикаго Генри Холмс, на счету которого 27 доказанных убийств, хотя на самом деле их число может превышать 200. Историю кровавого отеля вспоминает Mirror.

"Замок" Холмса. Изображение © Wikimedia Commons

Добро пожаловать в ад

В 1889 году в Чикаго открылся World's Fair Hotel — гостинично-торговый комплекс 27-летнего предпринимателя Генри Холмса. Из-за внушительных размеров горожане прозвали его замком. Комплекс был построен для гостей Всемирной выставки 1893 года, но, как выяснилось позже, не только — и не столько — для них. На протяжении семи лет в лабиринте из ста номеров, глухих проходов, потайных перегородок, комнат без окон и лестниц, ведущих в никуда, функционировал настоящий филиал ада на земле.

Газетная вырезка о "замке". Изображение © Wikimedia Commons

Большинство жертв Холмса были его любовницами, но в число тех, кому не повезло, также вошли гости и служащие отеля. Они находили свою смерть в звуконепроницаемых комнатах для пыток, газовых камерах и на виселицах. Маньяк сдирал с мужчин, женщин и детей кожу, а их останки продавал медицинским школам. Впрочем, некоторые по специальному жёлобу отправлялись прямиком в подвал, где их ждали ванны с кислотой, ямы с негашёной известью и крематорий.

Маньяк без причины

Эксперты причисляют Холмса к "чистым психопатам": трупы он называл не иначе как "материалом", и в его действиях не удалось обнаружить ни одного внятного мотива. Видимо, судьбу маньяка во многом определило его детство. Отец Холмса был жестоким алкоголиком, а в школе над ним издевались хулиганы. Однажды мальчика заперли в шкафу со скелетом — и этот эпизод мог послужить тем самым роковым триггером, который запустил цепочку кровавых событий в будущем.

Полицейский снимок Холмса. Изображение © Wikimedia Commons

В юности Холмс заинтересовался биологией. Особенно его тянуло к препарированию трупов животных. Навязчивое увлечение дало свои плоды: в итоге он получил медицинскую степень в Мичиганском университете. Знания и навыки, приобретённые в вузе, пришлись как нельзя кстати после того, как был открыт "замок смерти".

Кровавый денди

Своих жертв, в первую очередь молодых иногородних женщин, Холмс буквально очаровывал. По свидетельствам современников, они считали молодого и успешного бизнесмена невероятно привлекательным и не могли устоять перед харизмой уверенного в своих силах денди. Его обаяние действовало безотказно даже на мужчин: Холмс уговорил вложить деньги в своё предприятие не одного азартного инвестора.

Газетная статья о "замке" и жертвах Холмса. Изображения © Wikimedia Commons

Помимо наличия многочисленных любовниц, Холмс регулярно менял жён. Он вступал в брак трижды: в 1878, 1887 и 1894 годах. Все супруги были застрахованы, чтобы получить выплаты после их смерти. Нетрудно догадаться, по какой причине происходили разводы.

Бетонная могила

Холмса сгубила жадность и гордыня. Он был ненадолго заключён в тюрьму за мошенничество с ипотечной компанией и там признался сокамернику в других финансовых махинациях. Эти сведения стали известны полиции, которая начала новое расследование. Нагрянув в "замок смерти" с обыском, стражи порядка вместо улик по экономическому делу нашли там человеческие кости и волосы.

Казнь Холмса в представлении тюремного художника. Изображение © Wikimedia Commons