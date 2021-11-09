Эксперт оценил опасность от летящего к Земле астероида размером с три футбольных поля
По словам профессора РАН, NASA насчитывает 27 тысяч таких небесных тел и потенциально опасны из них около полутора тысяч.
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Доцент Уральского государственного университета и член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский прокомментировал информацию о том, что к Земле в середине ноября приблизится астероид 2004 UE размером с три футбольных поля.
"Это просто очередной астероид, который зашёл за границу, которая считается потенциально опасной. Вот недавно, в сентябре, прошмыгнул астероид, который был размером с Эйфелеву башню. Так он пролетел как раз на половине расстояния между Землёй и Луной", — сказал профессор RT.
По словам специалиста, на контроле NASA находится около 27 тысяч астероидов и потенциально опасных из них насчитывается около полутора тысяч. Гроховский отметил, что даже такая цифра землянам пока ничем не угрожает.
Ранее стало известно, что астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря. Небесный объект классифицируется учёными NASA как "потенциально опасный".
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