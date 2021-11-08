Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря
Небесный объект классифицируется учёными NASA как "потенциально опасный".
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Астероид 4660 Nereus ("Нерей") движется в сторону Земли. Об этом сообщает издание Daily Record со ссылкой на лабораторию NASA. Объект классифицируется учёными как "потенциально опасный". Длина небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни достигает 300 метров.
Специалисты NASA рассчитали, что "Нерей" пронесётся мимо Земли 11 декабря на расстоянии 3,9 миллиона километров — это как пять раз слетать до Луны и обратно.
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Ранее стало известно, что NASA испытает корабль-камикадзе против астероидов. Запуск аппарата намечен на конец ноября. Это будет первый тест технологии предотвращения катастроф, которые грозят Земле в случае столкновения с крупным небесным телом.
Лайф также писал, что американские учёные смоделировали ситуацию по борьбе с астероидами и пришли к выводу, что в фильме "Армагеддон" корректно показаны наиболее действенные методы — космические тела нужно сместить с орбиты, расколоть, чтобы они не врезались всей своей массой в Землю.
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