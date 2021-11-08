Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря

Астероид 4660 Nereus ("Нерей") движется в сторону Земли. Об этом сообщает издание Daily Record со ссылкой на лабораторию NASA. Объект классифицируется учёными как "потенциально опасный". Длина небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни достигает 300 метров.

Специалисты NASA рассчитали, что "Нерей" пронесётся мимо Земли 11 декабря на расстоянии 3,9 миллиона километров — это как пять раз слетать до Луны и обратно.

Ранее стало известно, что NASA испытает корабль-камикадзе против астероидов. Запуск аппарата намечен на конец ноября. Это будет первый тест технологии предотвращения катастроф, которые грозят Земле в случае столкновения с крупным небесным телом.