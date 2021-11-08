"Лучший клуб в мире": Хави представили на стадионе "Камп Ноу" в качестве нового главного тренера "Барселоны"

После увольнения Рональда Кумана пост тренера каталонского клуба занял он.

"Барселона" представила бывшего капитана клуба Хави в качестве нового главного тренера клуба. Торжественная церемония прошла на стадионе "Камп Ноу" в присутствии большого количества зрителей.

Хави появился на поле вместе с президентом клуба Жоаном Лапортой. На глазах у фанатов они обменялись подписанными документами. Первую тренировку с командой 41-летний специалист проведёт во вторник, 9 ноября.

"Барселона" — лучший клуб в мире. Мы не можем уступать или играть вничью, мы должны только побеждать. Постараюсь вернуть команду на те позиции, которые она заслуживает", — заявил Хави.

Chanting his name pic.twitter.com/qnwtkjFJum — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

Хави ранее работал с катарским "Аль-Саддом". Во главе сине-гранатовых он сменил отправленного в отставку голландца Рональда Кумана.

Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 лет в составе каталонского клуба он завоевал 25 титулов. Полузащитник стал восьмикратным чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал национальный Суперкубок, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды побеждал в Кубке Испании и по два раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Всего в составе "Барселоны" футболист провёл 767 матчей во всех турнирах и забил 85 голов.