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Фигуристка Косторная удалила пост в "Инстаграме" с благодарностью в адрес Тутберидзе

Ранее хореограф и тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что команду больше обрадует усердие спортсменки на тренировках, чем посты с благодарностями.

8 ноября, 12:22

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная удалила пост в "Инстаграме" с благодарностями в адрес тренеров и болельщиков за поддержку после третьего места на этапе Гран-при в Канаде.

"Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, всей команде Тутберидзе за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю", — было написано в посте, опубликованном 31 октября.

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После этого Глейхенгауз заявил, что команду больше обрадует усердие спортсменки на тренировках, чем посты с благодарностями в социальных сетях.

"Нам не нужна от неё благодарность, наша задача — помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум. Думаю, все это понимают. Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе", — отметил тренер и хореограф.

Помимо бронзы на этапе серии Гран-при в Канаде Косторная в нынешнем сезоне заняла третье место в турнире серии "Челленджер" в Финляндии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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