Фигуристка Косторная удалила пост в "Инстаграме" с благодарностью в адрес Тутберидзе

Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная удалила пост в "Инстаграме" с благодарностями в адрес тренеров и болельщиков за поддержку после третьего места на этапе Гран-при в Канаде.

"Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, всей команде Тутберидзе за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю", — было написано в посте, опубликованном 31 октября.

После этого Глейхенгауз заявил, что команду больше обрадует усердие спортсменки на тренировках, чем посты с благодарностями в социальных сетях.

"Нам не нужна от неё благодарность, наша задача — помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум. Думаю, все это понимают. Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе", — отметил тренер и хореограф.