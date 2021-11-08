СК завершил расследование дела о гибели дочери Владимира Конкина

Напомним, София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем. Однако спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба Анне Андриановой.