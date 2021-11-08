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СК завершил расследование дела о гибели дочери Владимира Конкина

Следствие пришло к выводу, что девушка умерла из-за отсутствия в фитнес-клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи.

8 ноября, 12:49

Фото © Facebook / София Конкина

Завершено расследование уголовного дела по факту смерти дочери актёра Владимира Конкина Софии. Учредителю и управляющей фитнес-клуба, в котором утонула девушка, предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека.

"В результате отсутствия в клубе медицинского персонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медицинской помощи через два дня наступила смерть потерпевшей в медицинском учреждении", такой вывод сделало следствие.

По уголовному делу провели ряд экспертиз, допросили многочисленных свидетелей и специалистов, провели другие следственные действия, подтверждающие причастность владелицы фитнес-клуба Анны Андриановой.

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Напомним, София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем. Однако спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба Анне Андриановой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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