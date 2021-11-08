Авто петербургского бизнесмена могли сжечь из-за двухлетней войны с соседями

Двухлетний конфликт совладельца архитектурного бюро Глеба Лукьянова с жителями коттеджного посёлка в Стрельне мог стать причиной поджога его эксклюзивного авто Tagaz Aquila. По крайней мере, в этом уверен сам владелец уничтоженной огнём машины.

По данным источника Лайфа, Лукьянов долгое время ставил свой автомобиль на проезде, мешал другим жильцам и каретам скорой помощи. Однако правила он не нарушал, и соседи не могли вызвать эвакуатор. Разговоры не помогали, мужчина проявлял агрессию. Бизнесмен утверждал, что у него нет другого заезда к дому, а на свои пять соток он ставить машину не хотел. Доходило до конфликтов с сотрудниками местной частной поликлиники (она как раз напротив).

Именно одного из совладельцев организации Лукьянов и подозревает в поджоге. Мужчина закидывал прокуратуру жалобами на клинику: что томограф там работает с нарушениями, что постройка незаконна, что якобы в автомобиле совладельца "бомба и наркотики". Однако попытки были провальными — в клинике всё было оформлено верно, земельные участки зарегистрированы законно.