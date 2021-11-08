Имплант для мозга перевёл мысли парализованного мужчины в текст

Парализованный ниже шеи мужчина смог передать текст силой мысли, а всё благодаря мозговому импланту учёных из Стэнфордского университета. Точность расшифрованного искусственным интеллектом письма составила 94% и 99% при включённой автокоррекции, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

65-летний мужчина получил травму спинного мозга в 2007 году, всё это время он был парализован. В ходе эксперимента он должен был мысленно выводить буквы, писать их от руки. В это время нейроимплант считывал воображаемые движения, а нейросеть распознавала, какую букву хочет написать человек. При проведении тестов мужчина смог достичь значительной скорости письма — 90 символов (около 18 слов) в минуту. Ранее учёные уже пытались написать текст с помощью силы мысли, но тогда они использовали мысленное перемещение курсора по экранной клавиатуре.

"Мы выяснили, что сложные спланированные движения, включающие в себя изменения скорости и траектории, могут быть легче и быстрее интерпретированы искусственным интеллектом, чем простые, как при перемещении курсора", — объяснил руководитель проекта Фрэнсис Уиллетт.