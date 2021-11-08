Правительство поддержало законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. По данным ТАСС, кабмин дал положительный отзыв на документ с учётом небольшой доработки.

Документом предполагается, что от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". При этом законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Не попадает под него и личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Также техосмотр будет необходим при постановке авто на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Ранее Лайф писал, что почти пять тысяч пунктов техосмотра в России могут остаться не у дел, большинство из них не подали заявку на аккредитацию по новым правилам для работы в 2022 году. Если законопроект о добровольном ТО будет одобрен, то руководители фирм диагностики начнут их массово закрывать.