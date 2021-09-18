Сход-развал, замена масла и ремонт генератора: 10 деталей, которые нужно проверить перед покупкой автомобиля Машина, купленная на вторичном рынке, всегда лотерея. Даже визуально исправный и целый автомобиль может неприятно удивить нового владельца. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить нехитрые процедуры 17 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Проверка авто

Этот пункт самый важный, если речь идёт о покупке автомобиля на вторичном рынке. Каким бы идеальным ни был автомобиль, перед осмотром его (и заодно владельца, на которого оформлено авто) нужно проверить по всем базам — от страховых до баз судебных приставов. Много машин на "вторичке" продаётся с ограничением на регистрационные действия, с арестами из-за долгов. Перекупщики и недобросовестные владельцы умалчивают об этих проблемах, а после оформления меняют номера телефонов — и все трудности ложатся на нового владельца. Если машина с минимальным пробегом пробивается в базе как автомобиль после ДТП, то от такой покупки лучше отказаться сразу. Если с юридической чистотой авто всё в порядке, то нужно разобраться с его техническим состоянием.

Замена масла в двигателе и промывка

Первое и самое важное действие, перед которым необходимо выяснить, какое масло владелец заливал до продажи. То, что скажет владелец, нужно сверить с данными завода — если они отличаются, то перед заменой масла в двигатель придётся заливать промывку. Она удалит следы старого моторного масла со стенок цилиндров и других деталей, и только после этого можно заливать моторное масло. На бренде и качестве не стоит экономить — чем лучше будет чувствовать себя мотор, тем спокойнее будет ездить новому владельцу.

Замена масла в коробке передач

Считается, что заводская рекомендация по замене масла в автоматической или механической коробке передач — это 100 тысяч километров. Добросовестные владельцы нарушают это правило и меняют масло в АКПП или МКПП раз в 50 тысяч километров пробега. Трансмиссионное масло чаще требует замены, если машина подвергается частым нагрузкам или пережила серьёзный тюнинг. При резкой и быстрой езде рекомендуется менять моторное масло каждые 40 тысяч километров пробега.

Ремонт и замена АКПП

Золотое правило покупки автомобиля на вторичном рынке — закладывать в бюджет покупки либо больше денег, чтобы найти автомобиль помоложе и с маленьким пробегом, либо ту же сумму, но уже на ремонт. Кстати, о последнем: если с двигателем всё будет в порядке, то АКПП (с ней продаётся подавляющее большинство автомобилей) может выйти из строя буквально на следующий день. Если после запуска автомобиля в салоне непонятные вибрации, а при включении режима Drive автомобиль трогается с едва ощутимым ударом, то нужно срочно ехать в сервис. Цена вопроса — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Замена АКПП — удовольствие не из дешёвых, но контрактная трансмиссия может обойтись дешевле, чем ремонт оригинальной.

Сход-развал и цена безопасности

После каждого ремонта подвески или рулевой системы нужно делать развал-схождение колёс. От того, насколько правильно отрегулированы колёса относительно положения кузова, зависит многое, в первую очередь — безопасность автомобиля. Правильность развала-схождения проверяется на специальном компьютерном стенде, но нужно сразу держать в голове одну важную деталь: недобросовестные водители пытаются экономить и часто не проводят эту процедуру после ремонта подвески или замены резины. Цена вопроса невелика — в зависимости от региона это может стоить от 1500 до 2500 рублей.

Ремонт генераторов

Опознать эту неисправность легко даже на этапе покупки автомобиля. Если из-под капота после запуска раздаётся характерный металлический гул (который появляется в основном при похолодании) — значит, генератор требует к себе внимания. Самые частые неисправности — износ ремня генератора, износ подшипников или диодного моста, выход из строя обмотки. Ремонт генератора несложен и стоит недорого — от 1500 рублей в зависимости от модели автомобиля.

Ремонт и заправка кондиционеров

Проверка климатической системы — первое, что нужно сделать, и желательно до покупки автомобиля. Если кондиционер не охлаждает салон как нужно, то может потребоваться дозаправка кондиционера. Его заправляют фреоном — газом, который при химической реакции забирает тепло из воздуха. Процедура недорогая — от 500 рублей в зависимости от типа фреона и его количества. Если после дозаправки проблема не ушла, то может потребоваться ремонт испарителя или электромагнитной муфты, а также ролика кондиционера. Последний ломается непредсказуемо и стоит недёшево — от 5000 рублей на бюджетных авто до 50 000 на люксовых иномарках.

Замена радиатора

Система охлаждения — одно из слабых мест большинства современных автомобилей. Попадание грязи, пыли и камней приводит к трещинам в радиаторе и утечке антифриза. Если под передним бампером машины рано утром есть пятна неизвестной жидкости и эти пятна точно не похожи на масло, то, скорее всего, это антифриз уходит из радиатора или треснувшего рядом патрубка. С заменой этой запчасти лучше не тянуть — если мотор перегреется, металлические части могут изменить геометрию, тогда двигатель придётся выбрасывать.

Удаление катализатора

Если машина внезапно перестала ехать и разгоняется заметно хуже паспортных данных, то проблема может заключаться в катализаторе. Покупать новый "фильтр" для отработанных газов двигателя накладно — только изготовленный катализатор для бюджетной KIA Rio стоит около 30 000 рублей. Его удаление стоит дешевле — всего три – пять тысяч и пару часов работы. Взамен мастера автосервиса установят "обманку", или пламегаситель. Можно поискать автосервис, в котором удаление катализатора делают бесплатно — запчасть сервисмены обычно оставляют себе. Внутри катализатора содержится много дорогих металлов, на переработке которых зарабатывают приличные деньги. Если сдать катализатор в пункт приёма после удаления, можно заработать 3000 – 15 000 рублей.

Прошивка, чип-тюнинг, датчик кислорода и лямбда-зонд

Перепрограммирование блока управления двигателем (ещё эту процедуру называют сменой "прошивки", чип-тюнингом) — следующий шаг после удаления катализатора. Обычно вместе с этой процедурой отключается один из датчиков кислорода, т.н. лямбда-зонд. Если предыдущий владелец автомобиля уже прошёл через эту процедуру — поздравляем. Автомобиль стал менее экологичным, но гарантированно выбрасывает отработанные газы без задержек, а следовательно, "дышит" гораздо легче.

Замена лобового стекла

Трещины на лобовом стекле — повод для хорошего торга. Для бюджетных автомобилей вроде KIA Rio есть шанс найти неоригинальные запчасти, а вот более дорогим автомобилям может потребоваться только оригинал. Цена вопроса доходит до нескольких десятков тысяч рублей, а в случае с дорогими внедорожниками или седанами — до пары сотен тысяч рублей. Попытка сэкономить на замене лобового стекла ни к чему хорошему не приведёт — оно либо лопнет окончательно, либо не получится пройти техосмотр.

Замена прокладок двигателя

Если на двигателе видны следы запотевания, то это ещё один повод для торга. Замена прокладки клапанной крышки или самой клапанной крышки может стоить приличных денег, особенно если речь идёт о немецких автомобилях. Для седанов Audi и Mercedes счёт может идти на десятки тысяч рублей за запчасть и работы по её замене.

Авторы Сергей Андреев