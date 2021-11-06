В Петербурге сгорел редкий российский спорткар
Авто было оформлено на дочь местного бизнесмена. Предприниматель уверен, что машину подожгли по причине его профессиональной деятельности. Полиция проводит проверку.
Фото © Telegram-канал SHOT
В ночь на 6 ноября в Санкт-Петербурге полностью сгорел спорткар российского производства Tagaz Aquila, который принадлежал дочери совладельца архитектурного бюро Глеба Лукьянова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
При этом на автомобиле предприниматель, также занимающий пост председателя комиссии по возможной легализации жилых объектов самовольного строительства, ездил сам. Бизнесмен уверен, что это был поджог, связанный с его профессиональной деятельностью. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.
Ранее Лайф рассказывал, что на Рублёвском шоссе в Москве полностью сгорел автобус. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, не было.
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