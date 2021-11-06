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В Петербурге сгорел редкий российский спорткар

Авто было оформлено на дочь местного бизнесмена. Предприниматель уверен, что машину подожгли по причине его профессиональной деятельности. Полиция проводит проверку.

6 ноября, 16:15
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31905?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал SHOT</a></p>

Фото © Telegram-канал SHOT

В ночь на 6 ноября в Санкт-Петербурге полностью сгорел спорткар российского производства Tagaz Aquila, который принадлежал дочери совладельца архитектурного бюро Глеба Лукьянова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При этом на автомобиле предприниматель, также занимающий пост председателя комиссии по возможной легализации жилых объектов самовольного строительства, ездил сам. Бизнесмен уверен, что это был поджог, связанный с его профессиональной деятельностью. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.

  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Tagaz Aquila до ЧП. Фото © Telegram-канал SHOT
    Tagaz Aquila до ЧП. Фото © Telegram-канал SHOT

Фото © Telegram-канал SHOT

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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