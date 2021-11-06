В Петербурге сгорел редкий российский спорткар

В ночь на 6 ноября в Санкт-Петербурге полностью сгорел спорткар российского производства Tagaz Aquila, который принадлежал дочери совладельца архитектурного бюро Глеба Лукьянова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При этом на автомобиле предприниматель, также занимающий пост председателя комиссии по возможной легализации жилых объектов самовольного строительства, ездил сам. Бизнесмен уверен, что это был поджог, связанный с его профессиональной деятельностью. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.





