Молодая жена шеф-повара Ивлева объявила о беременности
Вестью о скором пополнении в семействе Валерия поделилась с подписчиками в "Инстаграме". И добавила, что её муж — потрясающий отец, "а теперь ещё и многодетный".
Фото © Instagram / valeriya__ivleva
Молодая жена ведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия в посте в "Инстаграме" призналась, что ждёт ребёнка.
"Дорогие, хочу теперь поделиться с вами лично на своей страничке! Мы с моим @ivlevchef ждём малыша! Это наш долгожданный и осознанный ребёнок! Он появится в абсолютной любви!" — написала девушка.
Супруга повара добавила, что её муж — потрясающий отец, "а теперь ещё и многодетный".
Также в беседе с изданием "Семь дней" Валерия отметила, что очень долго ждала этой беременности. По её словам, малыш будет расти в окружении любви, ведь по-другому не может быть в семье, где этим чувством наполнено абсолютно всё.
"Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда мы познакомимся с нашим ребёнком", — подчеркнула супруга шефа.
Ранее молодая жена Константина Ивлева предстала перед фанатами только в шляпе. Снимок был сделан на Мальдивах.
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