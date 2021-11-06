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Молодая жена шеф-повара Ивлева объявила о беременности

Вестью о скором пополнении в семействе Валерия поделилась с подписчиками в "Инстаграме". И добавила, что её муж — потрясающий отец, "а теперь ещё и многодетный".

6 ноября, 16:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/valeriya__ivleva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">valeriya__ivleva</a></p>

Фото © Instagram / valeriya__ivleva

Молодая жена ведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия в посте в "Инстаграме" призналась, что ждёт ребёнка.

"Дорогие, хочу теперь поделиться с вами лично на своей страничке! Мы с моим @ivlevchef ждём малыша! Это наш долгожданный и осознанный ребёнок! Он появится в абсолютной любви!" — написала девушка.

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Супруга повара добавила, что её муж потрясающий отец, "а теперь ещё и многодетный".

Также в беседе с изданием "Семь дней" Валерия отметила, что очень долго ждала этой беременности. По её словам, малыш будет расти в окружении любви, ведь по-другому не может быть в семье, где этим чувством наполнено абсолютно всё.

"Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда мы познакомимся с нашим ребёнком", — подчеркнула супруга шефа.

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Ранее молодая жена Константина Ивлева предстала перед фанатами только в шляпе. Снимок был сделан на Мальдивах.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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