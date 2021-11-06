Молодая жена шеф-повара Ивлева объявила о беременности

Молодая жена ведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия в посте в "Инстаграме" призналась, что ждёт ребёнка.

"Дорогие, хочу теперь поделиться с вами лично на своей страничке! Мы с моим @ivlevchef ждём малыша! Это наш долгожданный и осознанный ребёнок! Он появится в абсолютной любви!" — написала девушка.

Супруга повара добавила, что её муж — потрясающий отец, "а теперь ещё и многодетный".

Также в беседе с изданием "Семь дней" Валерия отметила, что очень долго ждала этой беременности. По её словам, малыш будет расти в окружении любви, ведь по-другому не может быть в семье, где этим чувством наполнено абсолютно всё.

"Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда мы познакомимся с нашим ребёнком", — подчеркнула супруга шефа.