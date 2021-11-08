Вильфанд предупредил москвичей о надвигающихся холодах и гололедице
Всё это периодически будет "скрашиваться" мокрым снегом, считает синоптик.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Уже ближайшей ночью в Москве и Подмосковье начнётся похолодание. Как рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха понизится до нуля градусов, а западный ветер сменится северным, порывы которого местами достигнут 17 метров в секунду.
"И что особенно важно — прогнозируются осадки. Если сегодня днём прогнозируется дождь, то к концу дня и ночью это будет не только дождь, но и мокрый снег. Он также ожидается и днём во вторник", — пояснил метеоролог в беседе с телеканалом "360".
Вильфанд подчеркнул, что при сильном ветре даже незначительные осадки подмораживаются и это становится причиной гололедицы, поэтому нужно быть особо внимательными, выходя из дома.
"Гололедица будет заметная. Во вторник во второй половине дня тоже снег и понижение до минус пяти градусов, а по области даже до минус семи градусов", — продолжил Вильфанд.
По словам синоптика, самым холодным днём станет 10 ноября. В среду атмосферное давление повысится сразу на 20 миллиметров ртутного столба, небо очистится, а температура воздуха понизится. К четвергу вновь поднимется ветер, а столбики термометров вернутся к околонулевым значениям, едва дотягивая до плюс трёх градусов.
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