Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео

Попытка прорыва мигрантов через границу Польши попала на видео. Кадры © Twitter / MSWiA

МВД Польши опубликовало видео столкновения силовиков и мигрантов, которые направились к рубежам страны из Белоруссии. В Варшаве заявили, что правоохранителям удалось предотвратить попытку прорыва границы.

На кадрах заметно, как толпы людей наваливаются на ограждение даже через колючую проволоку. Их сдерживают представители различных силовых структур республики. Слышны также многочисленные хлопки. Силовики в первых рядах прикрывались щитами, но на одном из кадров заметно, как со стороны мигрантов что-то пролетело вглубь их рядов.