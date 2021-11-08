Попытка мигрантов прорваться через границу Польши попала на видео
Беженцев не пугала даже колючая проволока, натянутая вдоль периметра.
Кадр из видео © Twitter / MSWiA
Попытка прорыва мигрантов через границу Польши попала на видео. Кадры © Twitter / MSWiA
МВД Польши опубликовало видео столкновения силовиков и мигрантов, которые направились к рубежам страны из Белоруссии. В Варшаве заявили, что правоохранителям удалось предотвратить попытку прорыва границы.
На кадрах заметно, как толпы людей наваливаются на ограждение даже через колючую проволоку. Их сдерживают представители различных силовых структур республики. Слышны также многочисленные хлопки. Силовики в первых рядах прикрывались щитами, но на одном из кадров заметно, как со стороны мигрантов что-то пролетело вглубь их рядов.
Напомним, ранее очевидцы сняли гигантскую колонну из сотен мигрантов, которые направились на белорусско-польскую границу. По приблизительным оценкам, иностранцев больше тысячи. Все они прямо по проезжей части шли в сторону Польши. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в действиях нелегалов виновата Варшава.
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