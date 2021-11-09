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Раскрыта личность мошенника, который насмерть сбил подполковника СОБРа в Петербурге

Также стало известно, как именно мужчина обманывал людей и кто становился его жертвами.

9 ноября, 13:31
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/31960" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © t.me / SHOT

Телефонным мошенником, который насмерть сбил сотрудника СОБРа в Петербурге, оказался 38-летний Алексей Покрепо. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Покрепо обманывал пожилых людей, которых выбирал случайным образом. Он звонил им по телефону и притворялся попавшим в беду родственником. Мужчина просил перепуганных пенсионеров передать ему наличные деньги через таксиста. При этом он действовал не один. Ему помогали 43-летняя украинка Ирина Н., 53-летний Владимир Б. и 36-летний Станислав П. Сообщники Покрепа сегодня утром были задержаны.

Сбивший подполковника СОБРа в Петербурге заявил на допросе, что принял его за бандита

Сбивший подполковника СОБРа в Петербурге заявил на допросе, что принял его за бандита

Ранее Лайф сообщал о том, что Евгения Захарова, погибшего в ходе спецоперации, представят к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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