Раскрыта личность мошенника, который насмерть сбил подполковника СОБРа в Петербурге
Также стало известно, как именно мужчина обманывал людей и кто становился его жертвами.
Фото © t.me / SHOT
Телефонным мошенником, который насмерть сбил сотрудника СОБРа в Петербурге, оказался 38-летний Алексей Покрепо. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Как сообщает телеграм-канал SHOT, Покрепо обманывал пожилых людей, которых выбирал случайным образом. Он звонил им по телефону и притворялся попавшим в беду родственником. Мужчина просил перепуганных пенсионеров передать ему наличные деньги через таксиста. При этом он действовал не один. Ему помогали 43-летняя украинка Ирина Н., 53-летний Владимир Б. и 36-летний Станислав П. Сообщники Покрепа сегодня утром были задержаны.
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