Раскрыта личность мошенника, который насмерть сбил подполковника СОБРа в Петербурге

Телефонным мошенником, который насмерть сбил сотрудника СОБРа в Петербурге, оказался 38-летний Алексей Покрепо. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Покрепо обманывал пожилых людей, которых выбирал случайным образом. Он звонил им по телефону и притворялся попавшим в беду родственником. Мужчина просил перепуганных пенсионеров передать ему наличные деньги через таксиста. При этом он действовал не один. Ему помогали 43-летняя украинка Ирина Н., 53-летний Владимир Б. и 36-летний Станислав П. Сообщники Покрепа сегодня утром были задержаны.