Сын Бретта Халла негативно отреагировал на новое достижение Овечкина в НХЛ
Он опубликовал видео заброшенной россиянином шайбы и поставил три эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.
Фото © NHL.com
Джуд Халл, сын легендарного американского хоккеиста Бретта Халла, негативно отреагировал в "Твиттере" на 741-ю шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Гол позволил российскому нападающему догнать Бретта Халла, занимающего четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Джуд Халл опубликовал видео заброшенной шайбы и поставил три эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.
👎🏼👎🏼👎🏼 https://t.co/JlkhOUFI4a— Jude Hull (@Hey_Jude35) November 9, 2021
26-летний Джуд Халл также играл в хоккей, но остановился на уровне низших дивизионов студенческой лиги США. В 2018 году он завершил спортивную карьеру.
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