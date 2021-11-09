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Сын Бретта Халла негативно отреагировал на новое достижение Овечкина в НХЛ

Он опубликовал видео заброшенной россиянином шайбы и поставил три эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.

9 ноября, 13:25
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Джуд Халл, сын легендарного американского хоккеиста Бретта Халла, негативно отреагировал в "Твиттере" на 741-ю шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Гол позволил российскому нападающему догнать Бретта Халла, занимающего четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Джуд Халл опубликовал видео заброшенной шайбы и поставил три эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.

26-летний Джуд Халл также играл в хоккей, но остановился на уровне низших дивизионов студенческой лиги США. В 2018 году он завершил спортивную карьеру.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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