Сын Бретта Халла негативно отреагировал на новое достижение Овечкина в НХЛ

Джуд Халл, сын легендарного американского хоккеиста Бретта Халла, негативно отреагировал в "Твиттере" на 741-ю шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Гол позволил российскому нападающему догнать Бретта Халла, занимающего четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Джуд Халл опубликовал видео заброшенной шайбы и поставил три эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.