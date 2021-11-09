Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ, что станет главным событием не только в мире спорта. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Мы надеемся, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки, который казался совсем недавно даже недосягаемым. Поэтому все эти первые места не столь важны. Я надеюсь, что он добьётся этого выдающегося результата — и это будет не только в хоккее событие, но во всём спортивном мире", — отметил Фетисов.

Он также напомнил, что Овечкин уже включён в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Главное, чтобы у него не было травм в преддверии Игр, ведь в остальном у него полный порядок, подчеркнул Фетисов.

"Он готов, мотивирован. Мы же радуемся, следим и поздравляем его с очередными успехами", — добавил Фетисов.