"Надеемся, что побьёт рекорд Гретцки": Фетисов прокомментировал успехи Овечкина в НХЛ
Ранее нападающий сумел подняться на четвёртую строчку списка лучших снайперов лиги.
Фото © John McCreary / NHLI via Getty Images
Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ, что станет главным событием не только в мире спорта. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Мы надеемся, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки, который казался совсем недавно даже недосягаемым. Поэтому все эти первые места не столь важны. Я надеюсь, что он добьётся этого выдающегося результата — и это будет не только в хоккее событие, но во всём спортивном мире", — отметил Фетисов.
Он также напомнил, что Овечкин уже включён в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Главное, чтобы у него не было травм в преддверии Игр, ведь в остальном у него полный порядок, подчеркнул Фетисов.
"Он готов, мотивирован. Мы же радуемся, следим и поздравляем его с очередными успехами", — добавил Фетисов.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Овечкин в матче с "Баффало Сейбрз" забросил свою 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов.
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