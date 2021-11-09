Овечкин забросил 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и догнал Бретта Халла
Они делят четвёртое место в списке лучших снайперов лиги. При этом у россиянина на 741 шайбу ушло на 60 матчей меньше, чем у знаменитого американца.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Баффало Сейбрз" забросил свою 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, форвард сравнялся со знаменитым нападающим Бреттом Халлом и сейчас делит с ним четвёртое место в списке лучших снайперов.
Свой гол Овечкин забил во втором периоде, ему ассистировали соотечественники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. На момент 04:50 мск в матче завершился второй период, так что у Овечкина ещё есть шанс выйти на чистое четвёртое место. К слову, у россиянина на 741 шайбу ушло 1209 игр, а у Халла — 1269.
Первую позицию в списке лучших снайперов занимает Уэйн Гретцки (894 гола), второе — Горди Хоу (801), третье — Яромир Ягр (766). В текущем сезоне 36-летний Овечкин провёл 12 матчей и набрал 20 очков (12 шайб + 9 передач).
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