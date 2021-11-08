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Хоккейный "Спартак" дома уступил "Сибири" в матче КХЛ

Голкипер гостей Антон Красоткин сумел во второй раз в сезоне оставить ворота на замке.

8 ноября, 18:41

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на своём льду уступил "Сибири" со счётом 0:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Счёт в конце первого периода открыл Олег Ли. Развить успех сибиряки сумели во втором периоде, когда Чайковский реализовал большинство. Точку в игре поставил Валентин Пьянов, забивший в третьем периоде. Стоит отметить и вратаря гостей Антона Красоткина, который сумел во второй раз в сезоне оставить ворота на замке.

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Отметим, что "Спартак" после этого матча располагается на восьмом месте Запада, тогда как в таблице Восточной конференции "Сибирь" идёт на седьмой строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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