Хоккейный "Спартак" дома уступил "Сибири" в матче КХЛ
Голкипер гостей Антон Красоткин сумел во второй раз в сезоне оставить ворота на замке.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на своём льду уступил "Сибири" со счётом 0:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Счёт в конце первого периода открыл Олег Ли. Развить успех сибиряки сумели во втором периоде, когда Чайковский реализовал большинство. Точку в игре поставил Валентин Пьянов, забивший в третьем периоде. Стоит отметить и вратаря гостей Антона Красоткина, который сумел во второй раз в сезоне оставить ворота на замке.
Отметим, что "Спартак" после этого матча располагается на восьмом месте Запада, тогда как в таблице Восточной конференции "Сибирь" идёт на седьмой строчке.
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