Хоккейный "Спартак" дома уступил "Сибири" в матче КХЛ

Счёт в конце первого периода открыл Олег Ли. Развить успех сибиряки сумели во втором периоде, когда Чайковский реализовал большинство. Точку в игре поставил Валентин Пьянов, забивший в третьем периоде. Стоит отметить и вратаря гостей Антона Красоткина, который сумел во второй раз в сезоне оставить ворота на замке.