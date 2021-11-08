Хави подписал контракт с "Барселоной" и рассказал о главных целях клуба
Легендарный полузащитник провёл в клубе 17 лет, после чего ушёл в катарский клуб "Аль-Садд".
Видео © Twitter / FC Barcelona
Испанец Хави подписал контракт с "Барселоной" и теперь официально стал главным тренером сине-гранатовых.
По данным клубной пресс-службы, контракт с легендой клуба подписан до лета 2024 года. После презентации Хави рассказал журналистам о целях и задачах "Барселоны", которых клуб постарается добиться при нём.
"Я постараюсь передать футболистам свой опыт. Наша цель состоит в том, чтобы помочь команде вновь наслаждаться игрой и завоёвывать трофеи. Я благодарен фанатам за их любовь, очень надеюсь отплатить им победами", — заявил Хави.
Он также заметил, что ему приятны сравнения с Хосепом Гвардиолой, который также долгое время был игроком клуба, а после стал его тренером и сумел завоевать огромное количество трофеев с "Барсой".
"Лучший клуб в мире": Хави представили на стадионе "Камп Ноу" в качестве нового главного тренера "Барселоны"
Добавим, что Хави является воспитанником "Барселоны", за которую выступал 17 лет. После этого он отправился в катарский клуб "Аль-Садд", где по окончании карьеры игрока работал главным тренером. 6 ноября стало известно, что Хави станет наставником "Барселоны" после того, как клуб уволил Рональда Кумана.
Футбол. Интересное по теме
"Хотел бы переиграть матч": Тренер "Галатасарая" заявил, что клубу не нужна техническая победа над "Локомотивом"
сегодня в 14:01
"Лучший клуб в мире": Хави представили на стадионе "Камп Ноу" в качестве нового главного тренера "Барселоны"
сегодня в 12:44
Ещё один шанс: "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера после поражения в дерби с "Сити"
сегодня в 12:01
Комментариев: 0