Хави подписал контракт с "Барселоной" и рассказал о главных целях клуба

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Испанец Хави подписал контракт с "Барселоной" и теперь официально стал главным тренером сине-гранатовых.

По данным клубной пресс-службы, контракт с легендой клуба подписан до лета 2024 года. После презентации Хави рассказал журналистам о целях и задачах "Барселоны", которых клуб постарается добиться при нём.

"Я постараюсь передать футболистам свой опыт. Наша цель состоит в том, чтобы помочь команде вновь наслаждаться игрой и завоёвывать трофеи. Я благодарен фанатам за их любовь, очень надеюсь отплатить им победами", — заявил Хави.

Он также заметил, что ему приятны сравнения с Хосепом Гвардиолой, который также долгое время был игроком клуба, а после стал его тренером и сумел завоевать огромное количество трофеев с "Барсой".