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Хави подписал контракт с "Барселоной" и рассказал о главных целях клуба

Легендарный полузащитник провёл в клубе 17 лет, после чего ушёл в катарский клуб "Аль-Садд".

8 ноября, 14:17

Видео © Twitter / FC Barcelona

Испанец Хави подписал контракт с "Барселоной" и теперь официально стал главным тренером сине-гранатовых.

По данным клубной пресс-службы, контракт с легендой клуба подписан до лета 2024 года. После презентации Хави рассказал журналистам о целях и задачах "Барселоны", которых клуб постарается добиться при нём.

"Я постараюсь передать футболистам свой опыт. Наша цель состоит в том, чтобы помочь команде вновь наслаждаться игрой и завоёвывать трофеи. Я благодарен фанатам за их любовь, очень надеюсь отплатить им победами", — заявил Хави.

Он также заметил, что ему приятны сравнения с Хосепом Гвардиолой, который также долгое время был игроком клуба, а после стал его тренером и сумел завоевать огромное количество трофеев с "Барсой".

"Лучший клуб в мире": Хави представили на стадионе "Камп Ноу" в качестве нового главного тренера "Барселоны"

"Лучший клуб в мире": Хави представили на стадионе "Камп Ноу" в качестве нового главного тренера "Барселоны"

Добавим, что Хави является воспитанником "Барселоны", за которую выступал 17 лет. После этого он отправился в катарский клуб "Аль-Садд", где по окончании карьеры игрока работал главным тренером. 6 ноября стало известно, что Хави станет наставником "Барселоны" после того, как клуб уволил Рональда Кумана.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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