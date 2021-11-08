"Много нюансов": ФХР прокомментировала возможную отмену дисквалификации Кузнецова перед Олимпиадой
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На групповом этапе Олимпиады российская команда сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.
Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что юристы федерации прорабатывают возможность отмены дисквалификации нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова. Об этом он сообщил журналистам.
"Мы находимся в контакте с игроком и его агентом. Юристы занимаются. Пока новостей нет, сказать нечего. Много юридических нюансов. Будут позитивные сдвиги — сразу поделимся", — отметил Курбатов.
Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Взятый во время ЧМ-2019 допинг-тест выявил в организме игрока следы кокаина. Отстранение распространяется и на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Зимние игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею встретится с командами Швейцарии, Чехии и Дании.