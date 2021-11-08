"Много нюансов": ФХР прокомментировала возможную отмену дисквалификации Кузнецова перед Олимпиадой

На групповом этапе Олимпиады российская команда сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что юристы федерации прорабатывают возможность отмены дисквалификации нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова. Об этом он сообщил журналистам.

"Мы находимся в контакте с игроком и его агентом. Юристы занимаются. Пока новостей нет, сказать нечего. Много юридических нюансов. Будут позитивные сдвиги — сразу поделимся", — отметил Курбатов.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Взятый во время ЧМ-2019 допинг-тест выявил в организме игрока следы кокаина. Отстранение распространяется и на Олимпиаду-2022 в Пекине.