"Салавату Юлаеву" засчитали техническое поражение в матче КХЛ с "Трактором"

Уфимскому "Салавату Юлаеву" засчитали техническое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча должна была состояться в воскресенье, 7 ноября, в Уфе. Её отменили из-за вспышки гриппа в башкирском клубе, хоккеисты которого ушли на семидневный карантин.

При этом утверждается, что по результатам многочисленных проверок у хоккеистов "Салавата Юлаева" не было выявлено положительных тестов на коронавирусную инфекцию.