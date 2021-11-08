"Салавату Юлаеву" засчитали техническое поражение в матче КХЛ с "Трактором"
В таблице Восточной конференции башкирский клуб занимает третье место.
Фото © КХЛ
Уфимскому "Салавату Юлаеву" засчитали техническое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". Об этом сообщается на сайте лиги.
Встреча должна была состояться в воскресенье, 7 ноября, в Уфе. Её отменили из-за вспышки гриппа в башкирском клубе, хоккеисты которого ушли на семидневный карантин.
При этом утверждается, что по результатам многочисленных проверок у хоккеистов "Салавата Юлаева" не было выявлено положительных тестов на коронавирусную инфекцию.
Уфимская команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 28 матчах 38 очков. "Трактор" с 44 баллами идёт на второй позиции. Лидерство сохраняет магнитогорский "Металлург", у которого 46 очков.
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