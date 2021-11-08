НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Салавату Юлаеву" засчитали техническое поражение в матче КХЛ с "Трактором"

В таблице Восточной конференции башкирский клуб занимает третье место.

8 ноября, 12:58
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Уфимскому "Салавату Юлаеву" засчитали техническое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча должна была состояться в воскресенье, 7 ноября, в Уфе. Её отменили из-за вспышки гриппа в башкирском клубе, хоккеисты которого ушли на семидневный карантин.

При этом утверждается, что по результатам многочисленных проверок у хоккеистов "Салавата Юлаева" не было выявлено положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

ЦСКА "всухую" разгромил СКА в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА "всухую" разгромил СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Уфимская команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 28 матчах 38 очков. "Трактор" с 44 баллами идёт на второй позиции. Лидерство сохраняет магнитогорский "Металлург", у которого 46 очков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1