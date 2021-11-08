Назван капитан сборной России на первый этап хоккейного Евротура
Свой первый матч наша команда проведёт уже в ближайший четверг против Финляндии.
Фото © ТАСС / Дмитрий Воронков
Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков станет капитаном сборной России по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Об этом журналистам сообщил наставник нашей команды Олег Браташ.
"Капитаном будет Воронков, ассистенты — Марат Хуснутдинов и Александр Никишин", — заявил Браташ.
Он также отметил, что в нынешнем составе есть кандидаты на поездку на молодёжный чемпионат мира, на Олимпийские игры и просто на попадание в первую команду. При этом нынешнюю заявку сборной Браташ назвал молодой и отметил, что для каждого игрока это будет хорошая проверка.
Говоря о вратарях, тренер заметил, что свой шанс получит Ярослав Аскаров, на которого рассчитывают на молодёжном ЧМ. При этом Браташ не стал говорить, как распределится время между двумя другими вратарями.
Свой первый матч команда Олега Браташа проведёт 11 ноября против Финляндии, а 13 и 14 ноября "красная машина" встретится со Швецией и Чехией соответственно.
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