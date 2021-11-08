Назван капитан сборной России на первый этап хоккейного Евротура

Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков станет капитаном сборной России по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Об этом журналистам сообщил наставник нашей команды Олег Браташ.

"Капитаном будет Воронков, ассистенты — Марат Хуснутдинов и Александр Никишин", — заявил Браташ.

Он также отметил, что в нынешнем составе есть кандидаты на поездку на молодёжный чемпионат мира, на Олимпийские игры и просто на попадание в первую команду. При этом нынешнюю заявку сборной Браташ назвал молодой и отметил, что для каждого игрока это будет хорошая проверка.

Говоря о вратарях, тренер заметил, что свой шанс получит Ярослав Аскаров, на которого рассчитывают на молодёжном ЧМ. При этом Браташ не стал говорить, как распределится время между двумя другими вратарями.