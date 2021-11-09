"Ракета" никуда не летит: Как травма и странный план Тутберидзе могут не дать Трусовой выиграть Олимпиаду Сезон у молодой спортсменки шёл гладко, однако теперь ей предстоит долгий и непростой процесс восстановления, который может затянуться. 8 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

К тому, что российские фигуристки — главные фавориты Олимпиады в Пекине, весь мир успел давно привыкнуть. Уже много лет подряд они никого не пускают на хорошо освоенный трон. Впервые в истории у нас сразу три квоты в женском одиночном катании, а желающих гораздо больше. И пока все готовятся к Играм, обкатывают программы и мечтают о золоте, Александра Трусова вынуждена резко корректировать планы из-за травмы, которая легко может ей испортить весь долгожданный сезон.

Героиня Вегаса

Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Сезон Трусова начала раньше всех. Уже в сентябре у неё были отдельные старты. При этом заявку на ближайшие месяцы она сделала более чем серьёзную ещё на контрольных прокатах в Челябинске. Там она выполнила сразу пять четверных прыжков за одну произвольную программу и утёрла нос абсолютно всем, кто начал списывать её со счетов.

Впрочем, чего Трусовой точно не хватало, так это стабильности. Она могла завалиться в короткой программе или же сделать часть элементов совсем не так, как умеет. Для того чтобы это поправить в канун Игр, было решено максимально нагрузить Трусову стартами. В итоге на первый этап Гран-при в Лас-Вегас она уже ехала с травмой — стрессовым переломом стопы. Звучит серьёзно.

И там наша молодая звёздочка снова зажгла. Причём сделала это без фирменных пяти четверных прыжков, ограничившись лишь одним. Для победы ей этого хватило с лихвой, ведь в короткой она установила личный рекорд. После чего Трусова говорила, что решение о своём участии в этапе она принимала сама.

— Конечно, у меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать, — заявляла Трусова.

План Тутберидзе не сработал

В свете всех последних новостей нельзя не отметить и другой важный момент. О травме Трусовой многие писали достаточно давно, при этом тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе никак не менял соревновательный график "русской ракеты". Возникает логичный вопрос: если о повреждении было известно заранее, то почему никто не захотел поберечь Трусову? Особенно в олимпийский сезон.

Тем более что у нашей сборной, да и самой команды Тутберидзе скамейка запасных столь длинна и мощна, что позавидует ей даже московский "Спартак". Уж явно бы нашёлся кто-то, готовый выступить вместо одной из главных фавориток старта в Пекине. Долгое время о состоянии и планах по стартам Трусовой не было никакой информации. Лишь вечером 7 ноября подтвердилось то, о чём многие говорили заранее. На этап Гран-при в Токио молодая россиянка не поедет.

— Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры, — заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

В действительности становится понятно, что Трусова пропустит не только этап в Токио, но и финал серии, который пройдёт в Осаке. Отличная, к слову, возможность показать во всей красе свою программу и подготовку к Олимпиаде. Теперь же Трусову ждёт непростой период: восстановление к чемпионату России, где и решится, кто поедет на Олимпиаду.

Возможных сценариев здесь несколько. По одному из них, Трусова может не успеть залечить все свои болячки и пролететь мимо Пекина. Как это скажется на её карьере — большой вопрос. Не стоит исключать и самых неприятных вариантов. Другой сценарий подразумевает, что Трусова сможет подготовиться к чемпионату страны и поедет на Олимпиаду, однако здесь так и напрашивается параллель с Евгенией Медведевой.

В конце 2017 — начале 2018 года Медведева была одной из главных фавориток Олимпиады в Пхёнчхане. Двукратная чемпионка мира, любимица публики. Она готовилась покорить корейский лёд и также поехала на два этапа Гран-при. В итоге получила травму. Дальше тренерский совет позволил ей ехать на Олимпиаду и без участия на ЧР.

А в Корее она уже проиграла Алине Загитовой. После чего случился знаменитый скандал с брошенной в сторону Тутберидзе фразой, переход к канадцу Брайану Орсеру и постепенный уход на задние планы. Сейчас Медведева — участница "Ледникового периода", которая формально не заканчивала карьеру. Но все всё понимают.

— У Саши болит нога. Мы на связи, но более конкретно по её ноге я не могу ничего сказать, — заметил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в беседе со Sport24.

Фанаты Трусовой теперь замерли в ожидании новостей о том, как будет идти её восстановление. Понятно, что остаться за бортом главного старта четырёхлетия ей бы не хотелось. Особенно если учесть, что она одна из главных фавориток. Отсутствие Трусовой почти гарантирует победу Камиле Валиевой, тягаться с которой сейчас сложно всему остальному миру.

Обиднее всего от того, что Трусова потеряет время. Пока соперницы будут совершенствовать свои программы, ей нужно будет тратить дни и недели сначала на лечение, а затем и на восстановление своего сложного контента. Процесс это нелёгкий и небыстрый. Чем закончится — загадка. Так что для Трусовой наступает, возможно, самый сложный период в карьере. Сейчас "ракете" хочется пожелать лишь здоровья и скорейшего возвращения на лёд, ведь без неё там так скучно.

Авторы Шамиль Гаджиев