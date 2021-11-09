Биатлонистка сборной России Виролайнен пропустит сезон из-за беременности

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен пропустит олимпийский сезон из-за беременности. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на саму спортсменку.

Виролайнен — чемпионка Европы 2017 года в дисциплине сингл-микст. На этапах Кубка мира она завоевала две серебряные медали.

Дарья Виролайнен — старшая дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. В 2007 году она вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена. У пары уже есть два сына — Даниэль и Алекс-Кристиан.