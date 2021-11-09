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Биатлонистка сборной России Виролайнен пропустит сезон из-за беременности

32-летняя спортсменка готовится стать мамой уже в третий раз.

9 ноября, 12:19

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен пропустит олимпийский сезон из-за беременности. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на саму спортсменку.

Виролайнен — чемпионка Европы 2017 года в дисциплине сингл-микст. На этапах Кубка мира она завоевала две серебряные медали.

Дарья Виролайнен — старшая дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. В 2007 году она вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена. У пары уже есть два сына — Даниэль и Алекс-Кристиан.

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В прошлом сезоне биатлонистка предприняла попытку вернуться в сборную России, выступив на турнире "Ижевская винтовка". Набранных баллов для попадания в национальную команду ей не хватило.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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